Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ - Μετεωρίτης "έσκισε" τον ουρανό

Ένας μετεωρίτης "έσκισε" τον ουρανό της Αλάσκας στις 5:47 τα ξημερώματα, με τους κατοίκους της κοιλάδας Mat-Su να απαθανατίζουν το γεγονός.

Ο υπεύθυνος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Brian Brettschneider ήταν μεταξύ εκείνων που έμαθαν για τον μετεωρίτη από τις κάμερες του σπιτιού τους. Έλαβε μια ειδοποίηση που έδειχνε πλάνα από ένα φως που έτρεχε και μια φωτεινή λάμψη στα βόρεια του σπιτιού του. Ο Brettschneider δήλωσε «Δεν είναι εξωγήινοι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όλη την ώρα».

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Fireball looking north from Anchorage, Alaska, at 5:47 a.m. pic.twitter.com/oDliKLvyd8