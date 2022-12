Τεράστιο ΣΟΚ για Καϊλή: Συνελήφθη για υπόθεση διαφθοράς με το Κατάρ - Την διέγραψε ο Ανδρουλάκης!

Εύα Καϊλή: Ραγδαίες εξελίξεις προέκυψαν το βράδυ της Παρασκευής μετά τις πληροφορίες πως η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερευνάται ως ύποπτη για μεγάλη υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Αργά το βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε πως η Εύα Καϊλή συνελήφθη τελικά μετά την απολογία της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε άμεσα και προχώρησε στη διαγραφή της κ. Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ πλήθος διεθνών ΜΜΕ αναφέρεται στην υπόθεση για την οποία οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο σύντροφος της Ελληνίδας πολιτικού.

Το χρονικό της έρευνας

Για μήνες, Βέλγοι ερευνητές «υποπτεύονταν ότι μια χώρα του Κόλπου επηρέαζε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα σε τρίτους με πολιτική θέση ή/και σημαντική στρατηγική θέση» εντός αυτού του οργάνου.

Σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας από δικαστή των Βρυξελλών, πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι έρευνες από την αστυνομία σε διάφορους δήμους της βελγικής πρωτεύουσας (όπου έχει την έδρα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Εκτός από τις τέσσερις συλλήψεις, η αστυνομία κατέσχεσε «περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά», καθώς και «εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα» των οποίων το περιεχόμενο θα εξεταστεί.

«Αυτή η επιχείρηση στόχευε ιδιαίτερα βοηθούς βουλευτών που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας πρώην ευρωβουλευτής», τόνισε η εισαγγελία.

Η πρόσφατη συνάντηση στο Κατάρ

Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα, την 1η Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στο Twitter ότι η Εύα Καϊλή συναντήθηκε με τον κ. Al Marri, Υπουργό Εργασίας του Κατάρ: «Αυτός ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζει τη δέσμευση του Κατάρ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του σε θέματα εργασίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και εύχομαι καλό τουρνουά».

???????? @Europarl_EN VP @EvaKaili met with ???????? Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished ???????? a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1