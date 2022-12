Μεγάλη ανατροπή από Τσιτσιπά και 2-0 η Ελλάδα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε έναν αγώνα θρίλερ επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 4-6, 6-2, 7-6(4) και έκανε το 2-0 για την Ελλάδα.

Νωρίτερα η Παπαμιχαήλ είχε δώσει προβάδισμα στην Ελλάδα πάλι με ανατροπή (2-1) και πλέον χρειαζόμαστε ακόμα μια νίκη για να φτάσει η χώρα μας στην πρώτη της νίκη στον 1ο όμιλο.

Η Μαρία Σάκκαρη κρατάει τις τύχες στα χέρια της, καθώς θα αντιμετωπίσει την Τόμοβα αύριο στις 4.00.

Greece remains unbeaten! ???????? @steftsitsipas delivers a clutch victory over Grigor Dimitrov at #UnitedCup pic.twitter.com/k8l6Lcf4Ou

So pure @steftsitsipas fights fire with a fiery forehand in Perth. #UnitedCup pic.twitter.com/qKxDDGs5tz