Έχασε η Γραμματικοπούλου, αποκλείστηκε η Ελλάδα στα ημιτελικά του United Cup (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ελληνίδα τενίστρια, που προτιμήθηκε την τελευταία στιγμή έναντι της Δέσποινας Παπαμιχαήλ, λόγω της θετικής προϊστορίας της κόντρα στην Λούσια Μπρονζέτι, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αντίπαλό της, η οποία οδήγησε την Ιταλία στην τρίτη και καθοριστική νίκη επί της Ελλάδας (3-1), παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης, απέναντι στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά τελικά κατάφερε να νικήσει μετά 2 ώρες και 35 λεπτά, με 4-6,7-6,6-3 τον Ματέο Μπερετίνι στην Ken Rosewall Arena, προκειμένου να κρατήσει-για λίγο όπως αποδείχθηκε- «ζωντανή» την Ελλάδα στην υπόθεση πρόκριση για τον τελικό του United Cup, μειώνοντας προσωρινά σε 1-2 με την Ιταλία, πριν η Μπροντζέτι διαμορφώσει το 1-3.

