Με το δεξί στο Australian Open ο Τσιτσιπάς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4 7-6(6) μετά από μία ώρα και 50 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Ουσιαστικά, μόνο στο 3ο σετ αντιμετώπισε δυσκολία το Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 26χρονος Γάλλος, Νο 61 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν έχει καταφέρει να περάσει ποτέ τον δεύτερο γύρο σε κανένα από τα Major.

Για τη φάση των "64", ο Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί την Τετάρτη με το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιανίκ Χάνφμαν (Γερμανία, Νο 128) και τον Ρίνκι Χιτζικάτα (Αυστραλία, Νο 169).

Tsitsipas is putting on a clinic! Set 1 done and dusted in 27 minutes!



#AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwKWh#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/Ttpg1lDIlB