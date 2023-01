Υπερηχητικός Τσιτσιπάς! "Σάρωσε" πάλι με 3-0 και προκρίθηκε στους "16" (ΒΙΝΤΕΟ)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 26χρονου Ολλανδού (Νο.63) με 6-2, 7-6(5), 6-3 σε 2 ώρες και 6 λεπτά και παραμένει αήττητος τη φετινή σεζόν, με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ στη Μελβούρνη δεν έχει χάσει ακόμα σετ.

Θα παίξει στη φάση των «16» της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του και εκεί θα βρει τον Γιάνικ Σίνερ, που πέτυχε τεράστια ανατροπή κόντρα στον Ολλανδό Μάρτον Φούτσοβιτς και επικράτησε με 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται στο head to head με 4-1, έχοντας μάλιστα αποκλείσει τον 21χρονο Ιταλό (Νο.16) πέρυσι στα προημιτελικά του Australian Open. Το σίγουρο είναι ότι ο Έλληνας αθλητής δείχνει σε φοβερή κατάσταση και χωρίς αμφιβολία είναι ένα από τα φαβορί για τον τίτλο στην Αυστραλία.

Όσο για τον αγώνα με τον Σίνερ, θα γίνει την προσεχή Κυριακή (22/1).

Another straight sets success for Stef



He's off to the fourth round. See you there @steftsitsipas @wwos • @espn •@eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/SrcF0wUbJJ