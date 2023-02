Σοκαρισμένος με τα δακρυγόνα ο Ιντάλγκο: "O πόνος στα μάτια μου ό,τι χειρότερο έχω νιώσει"! (pic)

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο, μετά τα όσα έγιναν 45 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Challenge Cup στο βόλεϊ.

Το κλειστό του Αγίου Θωμά εκκενώθηκε και ακόμα η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει, με την αναμέτρηση να μην έχει ξεκινήσει ακόμα και όλους να περιμένουν την τύχη της.

Ο Κουβανός παίκτης των Πειραιωτών ανέβασε φωτογραφία του στα Social Media με δακρυσμένα μάτια, μέσα από τα αποδυτήρια, έκανε λόγο για τον μεγαλύτερο πόνο που έχει νιώσει και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Η ανάρτηση του Ιντάλγκο:

«Τι πάει λάθος εδώ! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είμαστε στον αγωνιστικό χώρο, αφού είναι έξω και πετάνε δακρυγόνα. Τα μάτια μου, τα μάτια μας, δεν μπορούμε ούτε να δούμε. Τα πρώτα 10-15 λεπτά ο πόνος στα μάτια μου ήταν ό,τι χειρότερο έχω νιώσει. Ο Θεός να έχει καλά του παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ΑΘΛΗΜΑ ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ».

What’s wrong here.I can’t believe it.We out of the court because they are out there throwing pepper gas.

My eyes , our eyes we can’t even see,first 10-15 min were the most horrible pain ever on my eyes!

God Bless Olympiacos Volleyball players.That’s SPORT NO WAR @CEVolleyball pic.twitter.com/hPR22euH1u