Ο Νέντοβιτς ξέρανε την Παρτιζάν με τρίποντη "βόμβα" στο φινάλε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Euroleague: Το μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου είχε έναν τεράστιο πρωταγωνιστή και μια ομάδα να θριαμβεύει. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο σερβικό ντέρμπι στην ιστορία της Euroleague, καθώς με τρίποντο 2'' πριν από το τέλος χάρισε στον Ερυθρό Αστέρα τη νίκη.

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT ????????



And the fans go WILD! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HZxzuk8ge0