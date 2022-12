Τεράστιο διπλό Μονακό με Ρεάλ - Παράταση με απίθανο 4ποντο Τζέιμς - Τραυματισμός-σοκ για Λόιντ (Vid)

Οι Μαδριλένοι ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση κλείνοντας την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 23-17, όμως στη συνέχεια η Μονακό έσφιξε την άμυνά της βρήκε επιθετικές λύσεις από τον Μάικ Τζέιμς μειώνοντας στους τρεις στο ημίχρονο (48-45).

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Μονεγάσκοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 14-20 έκλεισαν την περίοδο προηγούμενοι με 62-65. Στην τέταρτη περίοδο ένα ξέσπασμα της Ρεάλ και τρία συνεχόμενα τρίποντα από Γιουλ, Γιαμπουσέλε και Μούσα έφεραν τους Μαδριλένους στο +8 (81-73).

Η Μονακό, όμως έκανε και πάλι την αντεπίθεσή της, με τον Οκόμπο στα 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με τρίποντο να μειώνει στους 2 (86-84), όμως ο Ταβάρες στα 13'' με 2/2 βολές έδωσε ξανά... αέρα +4 στη Ρεάλ (88-84), όμως στα 4.3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη ο Μάικ Τζέιμς με τρίποντη «βόμβα» και κερδισμένο φάουλ ισοφάρισε σε 88-88, στέλνοντας το ματς στην παράταση!

We've said it once, but we'll say it again... ????@TheNatural_05 is ridiculous, the 4pt play to send the game to OT! pic.twitter.com/p8VVgVnfC5