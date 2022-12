Ο Ομπράντοβιτς... τρελάθηκε - Έκανε "επίθεση" σε παίκτη του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζακ ΛεΝτέι δεν έκανε αυτά που έπρεπε στο παρκέ και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς... τρελάθηκε!

Ο έμπειρος άσος... κάπου χάθηκε στο ματς της Παρτιζάν με τον Ερυρθό Αστέρα και ο Ομπράντοβιτς του φώναξε σε ένα τάιμ-άουτ.

Το «λάθος» του ΛεΝτέι ήταν ότι προσπάθησε να απαντήσει και κάπου εκεί ήρθε μία από τις κλασικές «εκρήξεις» του Ζοτς, που είχε πολλά «γαλλικά», όπως το «μη μου λες μαλ@@@ες» και το «παίξε γαμ@@@νη άμυνα».

Δείτε εδώ το βίντεο:

Zeljko Obradovic was HEATED with Zach Leday’s defense in the derby ????️???? pic.twitter.com/ZgNof15J0W