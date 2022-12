Έτσι ήρθε η... καταστροφή στο Αστρομπάλ για Ολυμπιακό - Το τρίποντο που κόστισε την ήττα (vid)

Ολυμπιακός: Έγκλημα και... τιμωρία για τους Ερυθρόλευκους που κρατούσαν την νίκη στην έδρα της Βιλερμπάν, όμως ο Νουά με ένα τρίποντο... μαχαιριά 0.3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη χάρισε τη νίκη στην γαλλική ομάδα με 77-75.

Δείτε το τρίποντο που δέχθηκε ο Ολυμπιακός



Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL????#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0