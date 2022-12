Ανεπίτρεπτο για τον Ολυμπιακό - Ο Μπαρτζώκας τη μεγαλύτερη ευθύνη - Αποχώρηση μετά τον ΠΑΟ!

Ο Ολυμπιακός έχασε με απίθανο τρόπο πριν από λίγο στην Γαλλία από την Βιλερμπάν και προσέθεσε μία ακόμη αυτοκτονία στο φετινό του μενού. Η πρώτη ήταν πριν από καιρό στο ΣΕΦ, όταν και είχε χάσει από την Βαλένθια, της οποίας είχε προηγηθεί με διαφορά 16 πόντων. Κάπου χαλάρωσε, κάπου νόμισε ότι θα το πάρει το παιχνίδι έτσι και αλλιώς, αλλά οι «νυχτερίδες» είχαν διαφορετική άποψη. Σιγά σιγά ροκάνισαν την διαφορά και στο τέλος πήραν κάτι, που άξιζαν.

Κάτι ανάλογο έγινε το βράδυ της Πέμπτης στην Λυών. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μαγικό μπάσκετ και κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 21 πόντους. Ουδείς ή σχεδόν ουδείς μπορούσε να πιστέψει ότι θα γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Και όμως, γύρισε. Και με ένα απίστευτο τρίποντο του απίστευτου Νουά σχεδόν με την εκπνοή οι Γάλλοι πέτυχαν την τρίτη τους συνεχόμενη νίκη στην διοργάνωση.

Κάνοντας έτσι τους Ολυμπιακούς (τους φιλάθλους) να ψάχνουν σχοινί για να κρεμαστούν. Στο σύγχρονο μπάσκετ πάρα πολλά μπορούν να γίνουν και γίνονται, αλλά για τους Πειραιώτες η ήττα έτσι όπως ήρθε κρίνεται ανεπίτρεπτη. Και έχασαν έτσι μία πολύ καλή ευκαιρία, ένα ακόμη καλό βήμα για το πλεονέκτημα της έδρας.

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορείς να τα βάλεις με έναν παίκτη. Τα βάζεις με όλη την ομάδα και βέβαια με τον προπονητή. Αυτός άλλωστε έχει την μεγαλύτερη ευθύνη. Και για τα καλά και για τα άσχημα.

Δεν καταστράφηκε με την ήττα στην Γαλλία ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορούν να χάνονται παιχνίδια, όπου η νίκη είναι στα χέρια του. Το καλό για την ομάδα του Πειραιά είναι ότι μπροστά της έχει βατό παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα. Και έχει την ευκαιρία να πάρει νίκη-ανάσα, ώστε να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ στις 30 Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό. Εκεί, όπου θα φανούν πολλά και θα φανεί επίσης αν ο Ολυμπιακός θα κρατήσει μέχρι τέλους τον Μπλακ ή θα πάει να πάρει άλλον παίκτη.

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0