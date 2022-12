Έξαλλος ο Μάικ Τζέιμς: "Να έχουν @ρχ!δ!@ και να παίζουν άμυνα!" (ΦΩΤΟ)

Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε στο Twitter με αφορμή το ότι η Άλμπα Βερολίνου έπαιξε άμυνα «box and one» (δηλαδή τέσσερις ζώνη και ένας man-to-man) για 40 λεπτά στο Μονακό. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Αμερικανό "μπομπέρ", γράφοντας συγκεκριμένα το εξής:

"ΟΚ, η μέρα έχει περάσει και ο αγώνας έχει τελειώσει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι το να παίζεις άμυνα box and one για 40 λεπτά στο επαγγελματικό μπάσκετ είναι γελοίο;".

Όταν μάλιστα ένας άλλος λογαριασμός απάντησε στον Τζέιμς πως ο ρυθμός του αγώνα και οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό, ο Τζέιμς τότε του είπε: "Είμαστε επαγγελματίες παίκτες. Να έχουν @ρχ!δ[email protected] και να παίζουν άμυνα!".

Ok the day is passed and the game is over…. Can we all agree that playing box and one for 40 minutes in a professional basketball game is ridiculous?