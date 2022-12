Κορυφαίος και στο twitter ο Διαμαντίδης - Το βίντεο που τα "έσπασε" - Τι ανακοίνωσε η Euroleague!

Δημήτρης Διαμαντίδης: Όπως ενημέρωσε η Euroleague, ο θρύλος του Παναθηναϊκού αποτελεί την ανάρτηση με τις περισσότερες προβολές στον λογαριασμό twitter της διοργάνωσης για το 2022!

Η Euroleague ανάρτησε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Δημήτρη Διαμαντίδη από την καριέρα του, με αναφορά του αναρίθμητους τίτλους που έχει κατακτήσει, με αποτέλεσμα τα views να... σπάσουν τα κοντέρ.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Our most viewed tweet of 2022!! Thanks everyone for the support!! In 2023 we will "break" the internet! #EuroLeague #paobc https://t.co/kzLFitGuG2