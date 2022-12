Τρέλα στο ΣΕΦ! Τραγούδαγαν συνθήματα Μπαρτζώκας και Αγγελόπουλος: "Μέχρι τέλους οε οε"! (Vid)

Θερμή υποδοχή από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ! Eξάλλου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη επί των πράσινων!

Οπαδοί της ομάδας περίμεναν τα μεσάνυχτα την αποστολή του Ολυμπιακού και αποθέωσαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του για την τεράστια νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς τραγούδησε συνθήματα μαζί με τον κόσμο, όπως έκανε και ο Αγγελόπουλος ο οποίος... τρελάθηκε με το "μέχρι τέλους"!

Olympiacos fans welcoming the team at SEF after the 10th win over Panathinaikos pic.twitter.com/upxDqttCpZ