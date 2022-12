Αποκάλυψη για Ολυμπιακό και Ντόρσεϊ - Πειραιάς ή Πόλη το δίλημμά του!

Ολυμπιακός - Τάιλερ Ντόρσεϊ: Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να μείνουν στο κόλπο της απόκτησής του ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Οι δύο ομάδες, δηλαδή, με τις περισσότερες πιθανότητες για να τον κάνουν δικό τους.

Μάλιστα μια κουβέντα που είχε ανοίξει για τους Ερυθρόλευκους αφορούσε, το αν θα αποχωρήσει κάποιος από τους Αμερικανούς στην περίπτωση που αποκτηθεί ο Ντόρσεϊ. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο και ο απόφοιτος του Όρεγκον θα ενισχύσει περαιτέρω το υπάρχον ρόστερ, χωρίς ν' αναπληρώσει κανέναν.

Η αρχή έχει γίνει με τον Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά να φορά τη φανέλα των Πειραιωτών τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της σεζόν, ενώ και ο Αϊζάια Κάνααν δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει, καθώς κι εκείνος θα μείνει για τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Tyler Dorsey future is seems to be between Olympiacos Piraeus and Fenerbahçe Beko Istanbul.

