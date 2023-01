Ραγδαία εξέλιξη στον Παναθηναϊκό: Του "κλέβει" παίκτη η Αρμάνι Μιλάνο!

Παναθηναϊκός: Τι κι αν οι Πράσινοι περίμεναν με αισιοδοξία την απάντηση του Σαμπάζ Νέιπιερ; Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό ο Αμερικανός γκαρντ έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο!

​

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "encestando", η ομάδα του Έτορε Μεσίνα είναι έτοιμη να... κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη "μάχη" για τον Νέιπιερ, με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για σχεδόν τελειωμένη υπόθεση, με τον πρώην NBAer να είναι κοντά στο να υπογράψει στον ιταλικό σύλλογο.

Θυμίζουμε ότι η Αρμάνι έχει "χάσει" τον Κέβιν Πάνγκος λόγω τραυματισμού και ακουγόταν ότι έχει βγει στην "αγορά" για την εύρεση ενός γκαρντ, με το όνομα του Κέμπα Ουόκερ να έρχεται στο προσκήνιο, αλλά τελικά να φαίνεται ότι ο "εκλεκτός" του Μεσίνα είναι ο "στόχος" του Παναθηναϊκού, Σαμπάζ Νέιπιερ.

Shabazz Napier is very close to sign with Armani Milan, was learnt. American guard was also targeted by Panathinaikos.

Shabazz Napier va a fichar finalmente por el Armani Milan, según nuestras fuentes