Πήρε θέση ο Μάικ Τζέιμς - Αυτή η απάντησή του στο ενδεχόμενο επιστροφής στον ΠΑΟ (ΦΩΤΟ)

Μάικ Τζέιμς: Μπορεί να πέρασε λίγα χρόνια στον Παναθηναϊκό, όμως κατάφερε να κερδίσει την καρδιά των φίλων της ομάδας και παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται στην Μονακό, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν τελικά υπάρχει προοπτική να επιστρέψει στο Τριφύλλι.

«Οι ημέρες που αγωνίζομαι πλησιάζουν στο τέλος όποτε αμφιβάλλω ότι θα έρθω ποτέ πίσω δυστυχώς», απάντησε σε ερώτηση που του έγινε στο twitter ο Μάικ Τζέιμς.



My playing days are coming to an end so i doubt i will ever come back unfortunately https://t.co/RvxiSHY6bc