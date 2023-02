Κορυφαίος όλων ο Λεμπρόν: Προσπέρασε Tζαμπάρ και έγινε ο No1 σκόρερ στην ιστορία του NBA! (Vids)

Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς! Ο Αμερικανός άσος των Λέικερς πέτυχε τον στόχο των 36 πόντων που χρειαζόταν για να προσπεράσει στην κορυφή των σκόρερ τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ, γράφοντας ιστορία.

Ο Λεμπρόν κατάφερε να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ λίγο πριν την λήξη του τρίτου δωδεκάλεπτου της αναμέτρησης με τους Θάντερ, με τον "Βασιλιά" να σημειώνει τον 36ο πόντο που χρειάζονταν με το κλασσικό του fade away, σηκώνοντας στο πόδι την Cryptocom Arena.

Φυσικά σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι διακόπηκε, φωτογράφοι μπήκαν στο παρκέ, όπως και η οικογένεια του άσου των Λέικερς, ενώ και ο Τζαμπάρ που βρέθηκε στο γήπεδο, αποθέωσε τον Λεμπρόν, σε μια εκπληκτική στιγμή.

Η λίστα με τους 10 κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών:

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς - 38.390 πόντοι*

2. Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ - 38.387 πόντοι

3. Καρλ Μαλόουν - 36.928 πόντοι

4. Κόμπι Μπράιαντ - 33.643 πόντοι

5. Μάικλ Τζόρνταν - 32.292 πόντοι

6. Ντιρκ Νοβίτσκι - 31.560 πόντοι

7. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν - 31.419 πόντοι

8. Σακίλ Ο'Νιλ - 28.596 πόντοι

9. Καρμέλο Άντονι - 28.289 πόντοι*

10. Μόουζες Μαλόουν - 27.409 πόντοι

*Εν ενεργεία

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το ιστορικό καλάθι του Λεμπρόν και τα tweet από NBA και Λέικερς:

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA ’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/kyqvL0PgLR