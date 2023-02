Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό χάρη στο τρίποντο του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος άφησε... κάγκελο το ΟΑΚΑ στη λήξη του αγώνα.

Δείτε το buzzer beater τρίποντό του:

Chris Jones FOR THE WIIIIN against Panathinaikos@valenciabasket pic.twitter.com/udEnNr5uWz