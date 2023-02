Εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για Ποτσέκο και Παναθηναϊκό!

Οι Ιταλοί συνεχίζουν να συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Τζιάνι Πετρούτσι, πήρε θέση για τα συγκεκριμένα σενάρια.

Αναλυτικά όσα είπε στην "La Stampa", ο πρόεδρος της FIP:

«Όλα είναι στο χέρι του Ποτσέκο και η απόφαση αφορά μόνο αυτόν. Δεν μπορώ να τον εμποδίσω, στο όνομα του συμβολαίου που έχουμε και της σχέσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας. Ο μόνος όρος είναι ότι δεν μιλάμε για μεταγραφές όταν έχει αγωνιστική δράση η εθνική ομάδα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με το χθεσινό (15/2) ρεπορτάζ του Sportdog, αυτή τη στιγμή δύσκολα θα βλέπαμε τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο στα πράσινα, καθώς στην πραγματικότητα το όνομά του είχε απασχολήσει εντονότερα στο παρελθόν.

