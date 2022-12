Χαμός με την δήλωση Βενγκέρ: "Αποκλείστηκαν οι ομάδες που..." - Αποκάλυψη-βόμβα για το 2026!

Μουντιάλ 2022: Ο Αρσέν Βενγκέρ σχολίασε με ιδιαίτερο τρόπο τις πολιτικές διαμαρτυρίες στις οποίες προχώρησαν κάποιες από τις ομάδες που αγωνίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, τονίζοντας πως αυτό επηρέασε την απόδοση και τη συγκέντρωσή τους.

«Οι ομάδες που δεν ήταν απογοητευτικές στην πρώτη τους εμφάνιση στο Μουντιάλ είναι εκείνες που έχουν εμπειρία. Έχουν εμπειρίες από προηγούμενες διοργανώσεις όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία. Έπαιξαν καλά στο πρώτο παιχνίδι. Και οι ομάδες, επίσης, που ήταν διανοητικά έτοιμες επικεντρώθηκαν στον ανταγωνισμό και όχι στις πολιτικές διαμαρτυρίες», σχολίασε ο 73χρονος.

Μάλιστα, ο Αλσατός που είναι και διοικητικό στέλεχος στη FIFA, μίλησε και για το ενδεχόμενο νέου φορμάτ στα επόμενα Μουντιάλ, αναφέροντας πως υπάρχει η πιθανότητα να προχωρήσει το πλάνο με 16 ομίλους, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές.

Μία εξ αυτών είναι ο διαχωρισμός των ομάδων σε δώδεκα γκρουπ των τεσσάρων, με τους δύο πρώτους και τους οκτώ καλύτερους τρίτους να περνούν στη φάση των «32».

Επιπλέον, έγινε αναφορά και σε πλάνο με... διχοτόμηση του Μουντιάλ σε δύο τουρνουά των 24 ομάδων (με έξι γκρουπ των τεσσάρων ομάδων έκαστο), με τους δύο νικητές να κοντράρονται στον τελικό!

Arsene Wenger says FIFA is considering 3 possible formats for the 2026 World Cup



1) 16 groups of 3, top 2 go through

2) 12 group of 4, top 2 + 8 3rd go through

3) 6 groups of 4 in two halves of 24, meeting in a final (ie, like two Euros converging)https://t.co/F8t0OIgiDz