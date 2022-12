Τα έφεραν όλα... τούμπα - Οι "τελειωμένοι" του ΠΑΟΚ που κέρδισαν τον Λουτσέσκου

30 views

Η ουσία είναι πως οι επιλογές για τον Ρουμάνου είναι περισσότερες. Έχει τουλάχιστον 19 παίκτες έτοιμους για δράση.

Η αποτίμηση αυτού του μίνι σταδίου προετοιμασίας που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, έχει πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί παράλληλα με τα κέρδη που έχει αποκομίσει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα πρόσωπα. Οι πρωταγωνιστές.

Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο Λουτσέσκου έμεινε ευχαριστημένος από όλους τους παίκτες. Από την προσπάθειά τους. Από το “πνεύμα” που έδειξαν. Από τα στοιχεία που παρουσίασαν. Όμως πάντα, υπάρχουν τα πρόσωπα που παίρνουν “μπόνους”. Είναι αυτοί που είχαν αμφισβητηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως έδειξαν πως μπορεί ο προπονητής να τους υπολογίζει.

Επαναλαμβάνουμε, πως χωρίς να υστερήσει κανείς από τους παίκτες που συμμετείχαν στην προετοιμασία, έκαναν “κλίκ” με την σταθερότητα που επέδειξαν και την ανοδική τους πορεία, τρεις παίκτες. Ο Ράφα Σοάρες, ο συνεπίθετός του Φιλίπε και ο Ζοάν Σάστρε.

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Ο Ράφα Σοάρες που κέρδισε πόντους στα τέσσερα τελευταία επίσημα παιχνίδια της ομάδας (κατά σειρά με την ΑΕΚ, τον ΠΑΣ, τον Ιωνικό και τον Βόλο), έδειξε πως είναι ένας μπακ έτοιμος να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Βελτιώθηκε αισθητά, παίζει απελευθερωμένος, είναι καλός στα αμυντικά του καθήκοντα, ενώ προωθεί το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά προς την επίθεση.

Από την άλλη πλευρά, στα δεξιά, ο Ζοάν Σάστρε, επίσης πήρε “credits”. Ο Ισπανός, δείχνει πως όσο περνάει ο καιρός, γίνεται ολοένα και καλύτερος. Έχει αφήσει τις διακυμάνσεις (up and down) στην απόδοσή του, στο παρελθόν. Ακολουθεί το πλάνο που ζητά η τεχνική ηγεσία να εφαρμόσει, δεν παρεκκλίνει της πορείας του, δείχνει προσαρμοσμένος. Εξ ού και τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει.

Σε αυτούς τους δύο, προσθέστε και τον Φιλίπε Σοάρες. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός για τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιανουάριο, είχε δαπανήσει ένα ποσό που άγγιξε τα τρία εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του, πήρε “μπρος”. Όπως είπε δημόσια ο Λουτσέσκου, ο Φιλίπε κατάφερε και γύρισε τον διακόπτη, μετά από δέκα μήνες διαφωνιών και προστριβών που είχε μαζί του, πάντα στα πλαίσια του ρόλου που έπρεπε να του βρει, μέσα στην ομάδα. Ο Φιλίπε, πράγματι δείχνει αναγεννημένος. Έχει έντονο ανταγωνισμό στην μεσαία γραμμή. Εκεί παίζουν με άνεση οι Ντάντας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Καντουρί. Κατά συνέπεια η δική του ανοδική πορεία, βοηθά τον ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους. Για παράδειγμα, ο πολύπειρος Μπίσεσβαρ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει, αγωνιζόμενος όχι προφανώς ως βασικός, αλλά ως παίκτης που θα δώσει ώθηση στα τριάντα τελευταία λεπτά ενός αγώνα. Και τα δύο γκολ που πέτυχε στα φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο, δείχνουν αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Ακόμη, ο Ντόουγκλας που συνεχίζει την ανοδική του πορεία, έχει να “δώσει” και άλλα στην μεσαία γραμμή.

Ειδικά όμως για τους Σάστρε και Ράφα Σοάρες πρέπει να αναφέρουμε το εξής: Αυτοί οι δύο, μαζί με τους Λύρατζη και Τσαούση που επίσης αγωνίζονται με επιτυχία στα άκρα της άμυνας, συν τον πολύπειρο Βιεϊρίνια, συνθέτουν μία πεντάδα που είναι ικανότατη να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ τόσο στον αμυντικό τομέα, όσο και στην επιθετική ανάπτυξη.

Η ουσία είναι πως οι επιλογές για τον Λουτσέσκου είναι περισσότερες. Έχει τουλάχιστον 19 παίκτες έτοιμους για δράση. Οι οποίοι μπορούν να γίνουν και περισσότεροι, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα δείξουν. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν πολλές λύσεις παικτών στην ομάδα, για μία σειρά από πολύ σημαντικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Πηγή: metrosport.gr

