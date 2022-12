Καμπανάκι! Παλαίμαχος παικταράς την... είπε στον προπονητή της Βραζιλίας - Κράξιμο

Ο Ρόι Κιν την... είπε στον Τίτε , απαντώντας στην κριτική που δέχεται για τα σχόλια του ως προς τον Βραζιλιάνο προπονητή σχετικά με τον χορό του στους πανηγυρισμούς απέναντι στη Νότια Κορέα για το Μουντιάλ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι χοροί είναι για τα κλαμπ.

Συγκεκριμένα ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε:

«Δε μπορώ να διανοηθώ πως ένας προπονητής μπορεί να χορεύει σε ένα παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ έχει τον αντίπαλο κόουτς λίγα μέτρα δίπλα του. Το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ΄όλα σεβασμός. Χόρεψε μετά στα αποδυτήρια ή σε κάποιο κλαμπ».

Ο τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας Τίτε, μετά το πανέμορφο γκολ του Ριτσάρλισον για το 3-0 επί της Νοτίου Κορέας χόρεψε μαζί με τους αναπληρωματικούς και τον επιθετικό της Έβερτον, προκαλώντας αντιδράσεις σχετικά με αυτήν του την κίνηση.

Roy Keane has doubled down on his criticism of Brazil:



"I don't get how a manager can dance when the game is still going ahead, he's got an opposition manager ten yards away from him. The game is about respect. Dance afterwards in the dressing room, or in the nightclub." ???????? pic.twitter.com/5BCv74G7wl