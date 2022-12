Τρομερό βίντεο πριν το Κροατία - Βραζιλία (ΒΙΝΤΕΟ)

Το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, είναι αυτό ανάμεσα σε Κροατία και Βραζιλία (09/12, 17:00).

Μία αναμέτρηση που οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον κόσμο περιμένουν πως και πως, με τη FIFA να τους προετοιμάζει με τον κατάλληλο τρόπο.

Πως γίνεται αυτό; Με μία περιήγηση στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αποψινό αγώνα, το «Education City Stadium».

Δείτε το βίντεο:

Education City Stadium looks ready to host ???????? vs ????????



????️ Come, take a tour!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BGVSzn1PkO