Δεν... μασάει ο Σάντος - Νέα "καμπάνα" σε Κριστιάνο Ρονάλντο

Γι΄ άλλο ένα ματς στο Μουντιάλ του Κατάρ η Πορτογαλία θα αγωνιστεί χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της. Ο Φερνάντο Σάντος άφησε ξανά τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στον πάγκο, με τον Ράμος να παίρνει ξανά τη θέση του.

Μάλιστα η μόνη αλλαγή σε σχέση με το ματς κόντρα στους Ελβετούς είναι ότι θα αγωνιστεί ο Νέβες αντί του Καρβάλιο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Πορτογαλίας: Κόστα, Πέπε, Ντίας, Γκερέρο, Οτάβιο, Νέβες, Φερνάντες, Φέλιξ, Μπ. Σίλβα, Ράμος.

