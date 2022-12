Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο Ζιρού ήταν συμπαίκτης με τον προπονητή του Μαρόκου (ΦΩΤΟ)

Μουντιάλ 2022: Μπορεί τον Ολιβιέ Ζιρού να τον ξερούμε εδώ και καιρό, ωστόσο τον Βαλίντ Ρεγκραγκί τον μάθαμε πρόσφατα!

Εξάλλου, έχει στείλει το Μαρόκο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ – όπου θα ανταμώσει με τη Γαλλία του Ζιρού.

Πολύ πριν τεθούν αντιμέτωποι οι δύο τους, το 2008, Ζιρού και Ρεγκραγκί είχαν υπάρξει συμπαίκτες.

Βλέπετε, ο μεν ανήκε στην Γκρενόμπλ από το 2005 και το ’08 θα αποχωρούσε για την Τουρ, όχι όμως προτού προλάβει να κάνει προετοιμασία με τον 33χρονο τότε Μαροκινό μπακ, ο οποίος είχε πάει στον σύλλογο της νοτιοανατολικής Γαλλίας έναν χρόνο νωρίτερα.

Τη σεζόν 2007/08 όμως, ο Ζιρού είχε πάει δανεικός στην Ιστρ, έτσι η μοναδική τους συνύπαρξη ήταν το καλοκαίρι του ’08. Όπως αναφέρει μάλιστα το Get French Football News, είχαν παίξει μαζί και σε ένα φιλικό με το Στρασβούργο...

Morocco coach Walid Regragui & Olivier Giroud remarkably spent 2 months together as players at Grenoble & shared the pitch for 45 minutes during a pre-season friendly vs Strasbourg in the summer of 2008. (???? Le Dauphiné Libéré) pic.twitter.com/WOGOYt3Yb2