Σπουδαία κίνηση από παίκτες της Αγγλίας στο Μουντιάλ!

Ο Κάιλ Γουόκερ και ο Τζον Στόουνς έκαναν μια πολύ όμορφη κίνηση, καθώς αποφάσισαν να υιοθετήσουν τη γάτα που ήταν η παρέα τους στο προπονητικό κέντρο και το ξενοδοχείο της Αλ Γουάκρα.

Ο Ντέιβ, όπως τον βάπτισαν, γυρόφερνε συνέχεια στα πόδια τους και οι παίκτες φρόντιζαν να του δίνουν φαγητό και να τον χαϊδεύουν. Ο Γουόκερ πριν τον προημιτελικό με τη Γαλλία είχε δεσμευτεί δημόσια πως σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου θα έπαιρνε τον γάτο σπίτι του, αλλά ακόμη και μετά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά, αποφάσισε να τον υιοθετήσει μαζί με τον συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η διαδικασία, πάντως, θα είναι λίγο χρονοβόρα. Ο γάτος θα πάει πρώτα σε κτηνιατρική κλινική για εξετάσεις και εμβόλια και θα χρειαστεί να μείνει για τέσσερις μήνες σε καραντίνα, προτού πάρει το πράσινο φως για να μεταφερθεί στο Μάντσεστερ. «Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει αν θα τον κρατήσει ο Γουόκερ ή ο Στόουνς, αλλά σίγουρα θα τον πάρουν μαζί τους στην Αγγλία», τόνισε η γυναίκα που επιφορτίστηκε από τους δύο παίκτες με το έργο να πάει τον Ντέιβ για εξετάσεις και εμβόλια.

Football may not be coming home but Dave the Cat is. England’s adopted mascot has begun his journey to the UK this afternoon @PA pic.twitter.com/09rQQuCIKP