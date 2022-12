"Καυτό" παρασκήνιο με τον Μέσι - Γι’ αυτό ξέσπασε κατά του Βέγκχορστ - Γιατί έγινε ο τσακωμός

Το ξέσπασμα του Λιονέλ Μέσι αμέσως μετά την πρόκριση της Αργεντινής επί της Ολλανδίας στα πέναλτι έκανε το γύρο του κόσμου. Άλλωστε ο 35χρονος άσος δεν μας έχει συνηθίσει να χάνει την ψυχραιμία του. Τι συνέβη, όμως, και προκάλεσε την έκρηξή του; Ο δημοσιογράφος Εστέμπαν Εντούλ, που έπαιρνε τις δηλώσεις του «Λέο» όταν τον άκουσε να φωνάζει «Τι κοιτάς ρε βλάκα; Σήκω φύγε από δω! Πάρε δρόμο» στον Βάουτ Βέγκχορστ, αποκάλυψε τι συνέβη.

«Μετά το ματς υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση στα αποδυτήρια. Υπήρχαν πολλές αψιμαχίες, δεν ήταν μόνο ο Μέσι. Όπως για παράδειγμα ανάμεσα στον Φαν Ντάικ και τον Οταμένδι. Ήταν σαν μετά από ντέρμπι στην Αργεντινή, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί μιλάμε για παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ο Μέσι ήταν εκνευρισμένος από τη διαδικασία των πέναλτι, γιατί οι Ολλανδοί προκαλούσαν τους Αργεντινούς. Ο Βέγκχορστ περίμενε τον Λέο στο τούνελ και τον πλησίασε ζητώντας του τη φανέλα. Εκεί ‘φόρτωσε’ ο Μέσι. Ο Ολλανδός δεν καταλάβαινε τι του έλεγε. Έμεινε εκεί να τον κοιτάζει κι αυτό έκανε ακόμη πιο έξαλλο τον Μέσι και του είπε αυτά που του είπε», ανέφερε.

​

Μάλιστα, ο 35χρονος άσος ήταν τόσο εκτός εαυτού που δεν μπορούσε να του κάνει τη συνέντευξη. «Ήταν πολύ νευριασμένος, που δεν με κοίταζε καν, ούτε άκουγε τι του έλεγα. Τον ρώτησα κάτι για την ασίστ του στο 1-0 και εκείνος μου έλεγε για τον Φαν Χάαλ και τη FIFA. Δεν μπορούσα να του κάνω συνέντευξη.

Κάποια στιγμή, πριν βγούμε στον αέρα, του είπα να ηρεμήσει γιατί ήταν κάποιοι άνθρωποι από τη FIFA τριγύρω και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Βέγκχορστ, σκόρερ των δύο γκολ που έστειλαν το ματς στην παράταση, είπε τη δική του εκδοχή της ιστορίας. «Πήγα να του δώσω το χέρι και δεν το δέχτηκε. Μου είπε κάτι εκνευρισμένος, δεν κατάλαβα γιατί δεν γνωρίζω καλά ισπανικά. Ήταν αγενής, είμαι πολύ απογοητευμένος από τη συμπεριφορά του», ανέφερε ο Ολλανδός φορ.

