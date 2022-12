Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που έφυγε ως αποτυχημένος βγάζει... μάτια στην Αγγλία!

ΠΑΟΚ - Τσούπα Άκπομ: Χρονιά καριέρας κάνει ο Άκπομ στη Μίντλεσμπρο, καθώς βρίσκεται για τα καλά στη μάχη για τη θέση του πρώτου σκόρερ στην Championship! Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή της λίστας, μάλιστα, μαζί με άλλους 9(!) ποδοσφαιριστές.

Ο 27χρονος Άγγλος φορ επέστρεψε στη Μίντλεσμπρο το καλοκαίρι, μετά το δεύτερο πέρασμά του ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, είναι κομβικός για την ομάδα του έχοντας σημειώσει 9 γκολ σε 15 συμμετοχές κι όλα αυτά, σε 1.055 αγωνιστικά λεπτά στη δεύτερη κατηγορία του Νησιού.

Κάπως έτσι είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος αλλά όχι μόνος, καθώς την ανάλογη επίδοση έχουν καταγράψει άλλοι εννέα παίκτες, οι οποίοι είναι οι εξής:

10 - There are currently 10 players tied as the top scorer in this season's @SkyBetChamp, with nine goals each:



Ben Brereton

Chuba Akpom

Iliman Ndiaye

Jay Rodríguez

Jerry Yates

Josh Sargent

Oliver McBurnie

Scott Hogan

Viktor Gyökeres

Zian Flemming



Blanket.