Σοκ: Καταδικάστηκε σε θάνατο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στο Ιράν! (ΦΩΤΟ)

Είδηση που σοκάρει από το Ιράν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να καταδικάσει σε θάνατο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Αμίρ Ρέζα Αζαντάνι.

Πρόκειται για ένα από τα 28 άτομα που είχαν συλληφθεί και καταδικάστηκαν σε θάνατο επειδή διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης του Ιράν για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ο αμυντικός της Iranjavan FC συνελήφθη τον Νοέμβριο ως ύποπτος για τη δολοφονία του συνταγματάρχη της αστυνομίας, Εσμαΐλ Τσεράγκα, και δύο μαχητών της Basij, μιας παραστρατιωτικής ομάδας των δυνάμεων εθνικής ασφάλειας του Ιράν, όπως αναφέρει το iranwire.com.

Ο Αζαντάνι καταδικάστηκε σε θάνατο για «προπαγάνδα πολέμου κατά του Θεού» και «εχθρότητα κατά της ισλαμικής κυβέρνησης».

Tην ίδια ώρα, η FIFPRO έχει εκδώσει ανακοίνωση για το γεγονός αυτό, ενώ πολλές ποδοσφαιρικές αρχές έχουν ζητήσει την άμεση επέμβαση της FIFA για τη λύση του προβλήματος και την ασφάλεια του ποδοσφαιριστή.

26-year old professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



