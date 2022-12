Καταλήγει ο Μίτσελ - Αυτή την ενδεκάδα ετοιμάζει για Ατρόμητο στο Κύπελλο - Απόφαση για Χάμες

27 views

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Τα πλάνα του ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο (15/12) στο Φάληρο ετοιμάζει ο Μίτσελ, με την προετοιμασία του Ολυμπιακού να μπαίνει στο τελικό της στάδιο.

Χθες (13/12), ο Μίτσελ είδε τον Χάμες Ροντρίγκες να γυμνάζεται κανονικά και να τίθεται κανονικά στη διάθεσή του. Ωστόσο, επειδή ο Κολομβιανός έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, ο Ισπανός τεχνικός προσανατολίζεται σε ενδεκάδα χωρίς εκείνον μέσα. Έτσι λοιπόν θα δούμε πιθανότατα τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, με Βρουσάι, Ρέαμπτσιουκ, Παπασταθόπουλο και Ρέτσο στην άμυνα, Εμβιλά και Κασάμι στη μεσαία γραμμή, μπροστά τους θα παίξουν οι Μπιελ, Φορτούνης και Γκάρι Ροντρίγκες, με τον Ελ Αραμπι, τέλος, στην κορυφή της επίθεσης.

Σήμερα (14/12) είναι η τελευταία προπόνηση στου Ρέντη και αναμένεται να γίνουν περισσότερο ξεκάθαρες οι σκέψεις του προπονητή του Ολυμπιακού για την ενδεκάδα με Ατρόμητο. Όπως και για το εάν υπολογίζει τον Χάμες σε αυτή. Θυμίζουμε, ότι ο Κολομβιανός σούπερ σταρ δεν είχε αγωνιστεί στο φιλικό με τη Νοτιγχαμ Φόρεστ όντας τραυματίας.

