Προκλητικός Πιρς Μόργκαν: "Τέταρτος καλύτερος ο Μέσι, ο Κριστιάνο πάνω απ’ όλους!" (ΦΩΤΟ)

Ο Πιρς Μόργκαν που επανήλθε στην επικαιρότητα από τη μεγάλη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλησε να υποτιμήσει τον Λιονέλ Μέσι μετά τα όσα απίθανα έκανε και στο 3-0 απέναντι στην Κροατία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα ο Άγγλος δημοσιογράφος έγραψε στο Twitter ότι ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, με τον Μέσι να μην συμπεριλαμβάνεται καν στο δικό του Top-3!

Αναλυτικά το σχόλιο που έγραψε o Μόργκαν:

"Πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο Μαραντόνα δεύτερος και ο Μέσι τρίτος. Πιθανότατα τέταρτος όμως πίσω από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο".

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb