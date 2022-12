Κίνηση respect από Ντάλιτς - Διέκοψε τη συνέντευξη για να συγχαρεί τον Μέσι (ΒΙΝΤΕΟ)

Λιονέλ Μέσι - Ζλάτκο Ντάλιτς: Ο Ντάλιτς παρενέβη την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Λιονέλ Μέσι, συγχαίροντάς τον για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ενώ ο σούπερ σταρ της Αλμπισελέστε έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του ημιτελικού στο Κατάρ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας τον διέκοψε για μερικά δευτερόλεπτα, καθώς ήθελε να τον συγχαρεί εγκάρδια για τη νίκη και τη σπουδαία πρόκριση.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

???? | Lionel Messi with the Croatia coach Zlatko Dalić.



Respect is paid with respect ???????? pic.twitter.com/yAQv8dJgy8