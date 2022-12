Έσκασε απρόοπτο στην Αργεντινή - Ποιος μένει εκτός 11άδας - Αυτούς κατεβάζουν Σκαλόνι-Ντεσάμπ

Μουντιάλ 2022: Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής του Ακούνια τον θέτει νοκ-άουτ από τον τελικό απέναντι στην Γαλλία! Ο άσος της Αλμπισελέστε αισθάνθηκε ενοχλήσεις της τελευταίας στιγμής και τέθηκε νοκ-άουτ, με τον Λιονέλ Σκαλόνι να δίνει φανέλα βασικού στον Ταλιαφίκο, σε μία απρόσμενη εξέλιξη που αλλάζει λιγάκι το αγωνιστικό πλάνο της Αργεντινής.

​

Ο Αργεντινός τεχνικός πάει σε πολύ επιθετική λογική και κάτι που στα χαρτιά μοιάζει με 4-3-3 και αποτελείται από τους εξής 11: Μαρτίνες - Μολίνα, Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο - Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ - Μέσι, Ντι Μαρία, Χουλιάν Άλβαρες.

Από την άλλη, με όλα της τα όπλα θα παραταχθεί η Γαλλία σε λίγη ώρα στον τελικό του Μουντιάλ 2022, καθώς στην ενδεκάδα είναι τόσο ο Ζιρού, όσο και οι Βαράν, Ραμπιό και Ουπαμεκανό, που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση.

Αναλυτικά η 11άδα των Γάλλων: Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Γκριεζμάν, Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ζιρού

| France back to full-strength XI to face Argentina - Dayot Upamecano and Adrien Rabiot return from illness, Olivier Giroud keeps starting spot. (L'Éq)https://t.co/ImQ4POcUJY