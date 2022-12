Εκπληκτικό: Η απίστευτη προφητεία για τον Λιονέλ Μέσι στις 20 Μαρτίου του 2015!

Ο λόγος για το "τιτίβισμα" του Χοσέ Μιγκέλ Πολάνκο από τις 20 Μαρτίου του 2015, όταν τότε είχε προφητεύσει ότι ο Λιονέλ Μέσι θα σηκώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 18 Δεκεμεβρίου του 2022!

"18 Δεκεμβρίου του 2022. Ο Λιονέλ Μέσι θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Τα λέμε σε επτά χρόνια" είχε γράψει ο Πολάνκο, με το tweet να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το tweet με την απίστευτη προφητεία του:

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.