Απόφαση... σεισμός Μπενζεμά για εθνική Γαλλίας - Αλλάζουν τα πάντα (ΦΩΤΟ)

Καρίμ Μπενζεμά: Τέλος εποχής για την Εθνική Γαλλίας, μιας και ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, αποφάσισε να αποσυρθεί από τους Τρικολόρ κάτι που έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης στα προσωπικά του social media.

«Προσπάθησα, έκανα λάθη και όλα αυτά με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος γι΄αυτό. Έγραψα την ιστορία μου και αυτή με τους δύο μας φτάνει στο τέλος της», έγραψε ο Καρίμ Μπενζεμά.



J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs