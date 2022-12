Επιτέλους! Απίστευτη θετική εξέλιξη με την κατάσταση του Αλέ - Πανηγυρίζουν στην Ντόρτμουντ

Σεμπαστιάν Αλέ: Τρομερά ευχάριστη είδηση από την Γερμανία και συγκεκριμένα για την κατάσταση της υγείας του Ιβοριανού επιθετικού που προ μηνών διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις, όμως έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από χημειοθεραπείες και ορισμένες επεμβάσεις φαίνεται ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και φαίνεται πως αφήνει πίσω τα... ζόρικα.

Όπως έγινε γνωστό οι χημειοθεραπείες που ολοκλήρωσε ο Σεμπαστιάν Αλέ πήγαν πολύ καλά και ο Ιβοριανός στράικερ αναρρώνει, με τους γιατρούς να του δίνουν το ΟΚ ώστε να επιστρέψει από τον Ιανουάριο στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ενώ του πρότειναν να ξεκινήσει να δουλεύει μόνος του για την ενδυνάμωση και για τη φυσική του κατάσταση, αλλά σταδιακά να πιάνει και μπάλα στα πόδια του.



