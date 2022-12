Δεν σταματάει ο Μαρινάκης - Έτοιμος να τα... σκάσει ξανά στη Νότιγχαμ (ΦΩΤΟ)

Βαγγέλης Μαρινάκης: Μπορεί η Φόρεστ να έκανε πάνω από 20 μεταγραφές με την επιστροφή της στην Premier League, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενώμενα με αποτέλεσμα να είναι στη 18η θέση της βαθμολογίας και τον πρόεδρο της ομάδας μιλώντας στην Telegraph να αναφέρει ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές μέσα στον Ιανουάριο.

«Θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τουλάχιστον δύο ακόμα παίκτες τον Ιανουάριο. Δεν αγοράζω παίκτες απλά για να ξοδέψω χρήματα, τους χρειαζόμασταν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Φόρεστ ήταν εκτός Premier League για 23 χρόνια», είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.



