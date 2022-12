Άνευ λόγου... κράξιμο: "Αποτυχία ο Μέσι, γελάει ο Πελέ - Καλύτερος Κριστιάνο, πιο δύσκολο το EURO"

Ευκαιρία να "κράξει" τον Λιονέλ Μέσι βρήκε ο Μεξικανός δημοσιογράφος, Άλβαρο Μοράλες, χαρακτηρίζοντας αποτυχημένο τον ηγέτη της Αργεντινής και λέγοντας ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι καλύτερος, έχοντας κατακτήσει το Euro, που είναι πιο δύσκολο...

​

«Ο Μέσι έχει μόνο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ο κόσμος λέει τώρα ότι είναι ο καλύτερος στην ιστορία, αλλά είναι μια αποτυχία. Ο Πελέ πρέπει να γελάει, με τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος, κέρδισε το EURO, το οποίο είναι πιο δύσκολο να το κερδίσει κανείς, και έχει περισσότερα Champions League» είπε ο Μοράλες...

Alvaro Morales : « Messi n’a qu’une seule Coupe du Monde et ont dit qu’il est le meilleur de l’histoire, c'est un échec. Pelé doit rire, avec ses 3 mondiaux. Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur, il a gagné l'EURO, qui est plus difficile à gagner, et il a plus de LDC ». pic.twitter.com/amjBNnZWrJ