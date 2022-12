"Παράνοια" έξω από το σπίτι του Μέσι στο Ροζάριο - Το αδιαχώρητο από οπαδούς - Υποδοχή ήρωα! (Vid)

Χωρίς προηγούμενο είναι τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Αργεντινή μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από τον Λιονέλ Μέσι και την παρέα του.

Εκατομμύρια φίλοι της "Αλμπισελέστε" βγήκαν στους δρόμους όλης της χώρας, έχοντας ως κύρια πηγή λατρείας τον "Λίο", που μάλιστα τον περίμεναν έξω από το σπίτι του στο Ροζάριο για να τον αποθεώσουν.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί χιλιάδες κόσμου είναι συγκεντρωμένοι έξω από το σπίτι του Μέσι για να τον υποδεχτούν, φωνάζοντας "σε ευχαριστούμε Λίο".

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



“Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l