Ατακάρες Τσιμίκα για Κλοπ, Σαλάχ - Τι είπε για Ρόμπερτσον - "Να γίνω από τους καλύτερους μπακ"

Μακροσκελή συνέντευξη στο «Athletic» παραχώρησε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μίλησε για τη μέχρι τώρα πορεία του στη Λίβερπουλ, κάνοντας αναφορά στους Κλοπ, Σαλάχ, Νούνιες, Ρόμπερτσον και Άρνολντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας μπακ:

«Ο κόσμος ήταν πολύ ευγενικός και φιλικός μαζί μου από την ημέρα που έφτασα στον σύλλογο. Ήταν ωραίο που κάναμε ένα διάλειμμα, αλλά τώρα ανυπομονούμε να επιστρέψουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να πετύχουμε ακόμα ως μια ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Είναι όνειρο για κάθε παιδί στη χώρα μου να παίζει σε έναν σύλλογο σαν αυτόν. Ήταν και το όνειρό μου, και έγινε πραγματικότητα, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να είμαι πολύ ανταγωνιστικός σε αυτή την ομάδα. Όταν έφτασα είπα στον εαυτό μου: "Αν επιλέξουν να είσαι εδώ, τότε είναι επειδή βλέπουν κάτι σε σένα, πιστεύουν ότι μπορείς να γίνω σαν αυτούς".

Απλώς έπρεπε να πιστέψω στον εαυτό μου περισσότερο και να δουλέψω σκληρά. Και όταν κάποιος, όπως ο Γιούργκεν Κλοπ, πιστεύει σε εσένα και σε εμπιστεύεται, τότε θέλεις να δώσεις ακόμα περισσότερα. Οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν επίσης πολύ.

Είμαι πολύ πεινασμένος για το μέλλον. Θέλω να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να βοηθήσω τη Λίβερπουλ να κερδίσει πολλά περισσότερα τρόπαια. Στόχος μου είναι να γίνω ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο.

Αισθάνομαι ότι έχω εξελιχθεί πολύ ως παίκτης κατά τη διάρκεια της πορείας μου στη Λίβερπουλ. Χρειαζόμουν χρόνο στην αρχή για να μάθω τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και να δω πώς κινούνται ο Άντι και ο Τρεντ στον αγωνιστικό χώρο, όταν πάνε μπροστά, πότε πάνω πίσω. Τώρα νιώθω ότι είμαι σε καλό επίπεδο όταν παίζω».

▪️ Why full-back is the most demanding position in a Klopp team

▪️ Working on getting pressing game back to maximum level

▪️ How #LFC must treat every game like a final between now & end of season

▪️ His close bond with Salah & Elliott



Kostas Tsimikas speaks to @JamesPearceLFC