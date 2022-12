Πάει για... χτύπημα από Ρωσία η ΑΕΚ - "Μάχη" με ομάδες για να τον αποκτήσει - Σούπερ χρονιές (ΦΩΤΟ)

Ντάνιελ Μίσκιτς: Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 29χρονο μέσου της Ουράλ αποκαλύπτει δημοσίευμα από το εξωτερικό με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, που είναι στα... ραντάρ και των Λέγκια και Πλζεν να αγωνίζεται τόσο σαν 6αρι όσο και σαν 8αρι και βρίσκεται στη Ρωσία από το 2018, έχοντας περάσει από την Όρενμπουργκ που τον απέκτησε από την Ολίμπια Λιουμπλιάνας και τον Αύγουστο του 2020 μετακόμισε στην ομάδα της Αικατερινούπολης.

Ο Ντάνιελ Μισκιτς σε 4,5 σεζόν στη Ρωσία μετρά 121 ματς και πέντε γκολ σ' όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος μετρά ήδη σε ρωσικό πρωτάθλημα και Κύπελλο 19 συμμετοχές και 1 γκολ, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η διοίκηση της Ουράλ έχει κάνει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του παίκτη που λήγει το καλοκαίρι, ωστόσο δεν έχει λάβει καμία απάντηση!



AEK, Viktoria Plzen and Legia are rumored to be interested in Miskic. The boss of Ural said that the club offered the player a new contract, but hadn't yet received a response from him⌛️ pic.twitter.com/KoRCfrPyGS