Ανάβει "φωτιές" ο Λαπόρτα για Μέσι και επιστροφή στην Μπαρτσελόνα - "Ο καλύτερος όλων των εποχών"

Ζοάν Λαπόρτα: Συνεχίζει να είναι θετικός, αλλά και επιφυλακτικός, στην ενδεχόμενη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, ο πρόεδρος του συλλόγου, όπως ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ομάδας, τονίζοντας πάντως ότι ο Αργεντίνος είναι ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών και άξιζε απόλυτα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Για εμάς είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Στον σύλλογο είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, το άξιζε. Είμαι σίγουρος ότι έχει στην καρδιά του την Μπαρτσελόνα. Θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με την Μπαρτσελόνα. Θα θέλαμε να γυρίσει πίσω, αλλά θα δούμε τι θα γίνει», τόνισε και πρόσθεσε, «Εννοείται ότι θέλω να γυρίσει μια μέρα. Είναι ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν αυτήν τη στιγμή και έχει συμβόλαιο μαζί τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για εκείνον. Δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες», είπε ο Ζοάν Λαπόρτα.



