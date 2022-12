"Απασφάλισε" στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου - "Θέλετε να μας γ@@@ε οι διαιτητές" (vid)

10 views

O Ρουμάνος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναιτωλικό πήρε θέση για το πρώτο γκολ του Δικεφάλου του Βορρά και απάντησε στα όσα ακούστηκαν με... γαλλικά.

Ραζβάν Λουτσέσκου: Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει το πρώτο γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και αν δεν έπρεπε να μετρήσει, με τον Ρουμάνο τεχνικό να απαντάει σε δημοσιογράφο τοπικού μέσου και να... απασφαλίζει.

​

«Διαφωνώ μαζί σου είναι άποψη σου και δεν μας έδωσε ορισμένα φάουλ ακόμη εκτός περιοχής. Or you just want to be.fucked by the referrees?», είπε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

