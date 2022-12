Εξελίξεις με την καριέρα του Μαουρίσιο

Ο Μαουρίσιο δεν... μακροημέρευσε στη νεότερη θητεία του στην Ρωσία, μιας και πλέον θα βγει ξανά στην αγορά! Μάλιστα, δημοσιογράφος από την Βραζιλία αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Ρόντινα λύνοντας το συμβόλαιό του.

Αυτό κανονικά είχε ισχύει μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο το ενδιάφερον κάποιων ομάδων από την Βραζιλία ωθεί τις δύο πλευρές προς την επίλυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Φέτος, ο Μαουρίσιο έχει πραγματοποιήσει εννέα συμμετοχές με την φανέλα της Ρόντινα σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να έχει σκοράρει ή να έχει δώσει κάποια ασίστ στα 392 λεπτά συμμετοχής του.

O 34χρονος Βραζιλιάνος μέσος έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα σε ΠΑΟΚ (2017-2020) και Παναθηναϊκό (2020-2022).

