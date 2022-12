Τρομερά πράγματα! Αργεντίνος έκανε τατουάζ στο κεφάλι του το όνομα του Μέσι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Λιονέλ Μέσι: Η Αργεντινή κατάφερε και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 36 χρόνια με τους φίλους της ομάδας να είναι σε... παράνοια για αρκετές μέρες, μόνο που κάποιος από αυτούς το πήγε πιο... μακριά.

Πιο συγκεκριμένα ένας φίλαθλος και μεγάλος θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι αποφάσισε και χτύπησε τατουάζ στο μέτωπό του το όνομα του σούπερ σταρ της Αργεντινής, στο δεξί μάγουλο έκανε τη λέξη D10S, που σημαίνει Θεός και στο αριστερό τα τρία αστέρια της Αλμπισελέστε!

Messi fan tattoos Messi’s name on his forehead. I have never seen something this horrendous

pic.twitter.com/FPdAC1piMP