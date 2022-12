Ο επόμενος μετά τον Ρονάλντο - Νέα ηχηρή αποχώρηση στη Γιουνάιτεντ - Τέλος μετά από 11 χρόνια

Ο κύκλος του Νταβίντ Ντε Χέα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται μετά από 11 χρόνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η αγγλική ομάδα αποφάσισε να μην χρήση της οψιόν στο συμβόλαιο του Ισπανού τερματοφύλακα για την επέκτασή του κατά έναν χρόνο.

????❌ To date, #ManUtd didn’t activate the clause to extend David #DeGea’s contract until 2024.



???? As it stands, the chances that the ???????? player will leave #MUFC at the end of the season as a free agent are high. ????⚽ @WTransfers7 #Transfers pic.twitter.com/8R1jYXEISp