Σε κρίσιμη κατάσταση ο Πελέ - Φήμες πως η Σάντος προετοιμάζει την κηδεία - ΒΙΝΤΕΟ απο το νοσοκομείο

Ο Πελέ δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού ο καρκίνος που τον ταλαιπωρεί, έχει κάνει μετάσταση και ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δείχνει να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις θεραπείες.

Η αγωνία για το "μαύρο διαμάντι" του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι μεγάλη και το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Σάντος "πιάστηκαν" να προετοιμάζουν την κηδεία του Πελέ για παν ενδεχόμενο, σίγουρα εντείνει την ανησυχία.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες βίντεο και φωτογραφίες, που δεχίνουν τους ιθύνοντες της Σάντος κάνουν διάφορες προετοιμασίες στο γήπεδο «Vila Belmiro de Santos» ώστε να είναι προετοιμασμένοι για την κηδεία του σπουδαίου Πελέ.

Οι κόρες του του Πελέ πριν από λίγα λεπτά ανέβασαν ένα βίντεο από τον θάλαμο που νοσηλεύεται ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον ίδιο όπως φαίνεται να μην έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e