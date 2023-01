Φοβερές ατάκες και επικό... σαρδάμ Ρονάλντο στην παρουσίασή του - Τρελή αποθέωση! (Vid)

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια σπουδαία απόφαση για τη ζωή μου. Η δουλειά μου στην Ευρώπη τελείωσε: Κέρδισα τα πάντα και έπαιξα για τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Τώρα ανοίγει μια νέα πρόκληση για μένα στην Ασία: Είμαι πολύ ευγνώμων στην Αλ Νασρ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Με αυτά τα λόγια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε την ομιλία του σήμερα στην παρουσίασή του από την Αλ Νασρ. Πριν τον αποθεώσουν οι φίλαθλοι στο κατάμεστο από 25.000 οπαδούς-στάδιο Mrsool Park του Ριάντ.

Walks of the greatness ???????? pic.twitter.com/7FzLZSchQ5

«Κανείς δεν το ξέρει, αλλά τώρα μπορώ να το πω: Είχα πολλές ευκαιρίες στην Ευρώπη, πολλοί σύλλογοι με αναζήτησαν, όπως στη Βραζιλία, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πορτογαλία. Πολλοί κινήθηκαν για να με πάρουν, αλλά είχα ήδη δώσει το λόγο μου στην Αλ Νασρ να αναπτύξει όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και την κουλτούρα αυτής της φανταστικής χώρας. Υπεγραψα ένα μοναδικό συμβόλαιο γιατί είμαι μοναδικός παίκτης»,», πρόσθεσε.



«Η οικογένεια με στήριξε αμέσως σε αυτή την απόφαση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά και για την αλλαγή της νοοτροπίας των νέων γενιών», συμπλήρωσε ο Ρονάλντο. «Ξέρω τι θέλω: Εδώ είναι μια ευκαιρία για αλλαγή, για να βοηθήσω τους άλλους. Νομίζω ότι αυτή η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς τρόπους».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμφώνησε έως τον Ιούνιο του 2025 με ποσό που φτάνει έως τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Στις δηλώσεις του ο Ρονάλντο κατά την παρουσίασή του προέβη σε μια μικρή... γκάφα. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ανέφερε πως είναι «πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στη Νότια Αφρική», εννοώντας φυσικά τη Σαουδική Αραβία.

Ο λόγος πίσω από το σαρδάμ του είναι ότι στα αγγλικά η πρώτη λέγεται «South Africa» και η δεύτερη «Saudi Arabia», με αποτέλεσμα ο CR7 να τις μπερδέψει.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa ????pic.twitter.com/2wjlh5giQ5